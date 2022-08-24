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В Красноярске в районе Николаевского моста перевернулась Honda

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Красноярск
10:50 24 Августа 2022
гибдд, авария, дтп, в красноярске
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В Красноярске во вторник, 23 августа, в дневные часы на перекрестке Николаевского проспекта и улицы Копылова перевернулся автомобиль Honda после столкновения с Toyota. Данное автопроисшествие спровоцировало огромные заторы.

Как пишет издание «Дела.ру» со ссылкой на ГИБДД, 32-летний водитель ехал на «неустановленный сигнал светофора» по улице Партизанской в сторону Годенко. В результате иномарка столкнулась с автомобилем Toyota, которые ехал по Копылова в направлении улицы Киренского. От удара Honda перевернулась на крышу, водителя иномарки с травмами доставили в медучреждение.

Добавим, что это ДТП стало причиной огромных автомобильных заторов.

Фото: © «ЧП Красноярск»

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