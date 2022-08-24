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В Красноярске продают теплоход «Латвия» за 15 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
10:13 24 Августа 2022
общество, красноярск, продажа, судно
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На сайте Avito разместили объявление о продаже теплохода «Латвия», построенного в 1955 году.

Он рассчитан на 50 человек.

«До пандемии теплоход работал как гостиница, кафе, ресторан. Осуществлялась посадка на речные прогулки. Большая часть бортов утеплена, начинался ремонт носовой части на главной палубе под ресторан. Есть капитан готовый работать и содержать судно в отличном состоянии. Есть варианты площадок где его лучше поставить. На теплоходе работало всё: свет, отопление, видеонаблюдение, проводной интернет», — пишут в объявлении.

Стоимость теплохода — 14 999 773 рубля.

Фото: © Avito

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