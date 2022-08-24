Сбившая 8-летнего ребенка на BMW жительница Красноярска выплатит 250 тысяч рублей компенсации

В Красноярске судом было рассмотрено исковое заявление прокуратуры о том, чтобы взыскать компенсацию морального вреда в один миллион рублей в пользу 8-летнего мальчика, который был сбит автомобилем в начале этого года.

Напомним, что в январе текущего года в Октябрьском районе нетрезвая красноярка на BMW выехала на тротуар и сбила несовершеннолетнего. В итоге мальчик получил многочисленные травмы и ему пришлось долгое время находиться на лечении в медучреждении.

Несмотря на наезд на мальчика, автомобилистка не оказала какую-либо помощь ребенку и не предприняла меры по заглаживанию причиненного вреда. В результате суд принял решение взыскать в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в 250 тыс рублей. После получения мотивированного решения прокуратурой будет рассмотрен вопрос о его обжаловании.

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости