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Сбившая 8-летнего ребенка на BMW жительница Красноярска выплатит 250 тысяч рублей компенсации

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Красноярск
09:45 24 Августа 2022
авария, дтп, прокуратура, в красноярске, суд, компенсация
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В Красноярске судом было рассмотрено исковое заявление прокуратуры о том, чтобы взыскать компенсацию морального вреда в один миллион рублей в пользу 8-летнего мальчика, который был сбит автомобилем в начале этого года.

Напомним, что в январе текущего года в Октябрьском районе нетрезвая красноярка на BMW выехала на тротуар и сбила несовершеннолетнего. В итоге мальчик получил многочисленные травмы и ему пришлось долгое время находиться на лечении в медучреждении.

Несмотря на наезд на мальчика, автомобилистка не оказала какую-либо помощь ребенку и не предприняла меры по заглаживанию причиненного вреда. В результате суд принял решение взыскать в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в 250 тыс рублей. После получения мотивированного решения прокуратурой будет рассмотрен вопрос о его обжаловании.

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости

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