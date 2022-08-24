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В Красноярске лечатся 28 жителей Свердловского района ЛНР

Главная Общество
Красноярск
09:30 24 Августа 2022
общество, красноярск, лечение, лнр
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На лечение в Красноярск доставили жителей Свердловского района Луганской Народной Республики. Это как гражданские, так и участники специальной военной операции. 28 человек уже проходят обследования и получают необходимую медпомощь в краевой больнице. Их навестил губернатор Красноярского края Александр Усс, сообщается на сайте регионального правительства.

Бригада врачей краевой больницы неделю работала в ЛНР, они помогали местным медикам в лечении пациентов. Кому-то требовалась оперативная помощь, кому-то была нужна лишь консультация по лечению. Пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной помощи, перевезли на лечение в Красноярск.

В Красноярске лечатся 28 жителей Свердловского района ЛНР

Александр Усс пообщался с каждым из прибывших на лечение военнослужащих.

— Мы постараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы вы быстрее пошли на поправку и вернулись к своим семьям. У нас очень профессиональные медики, я думаю, вы уже оценили это – и с бригадой, которая наблюдала вас в Свердловске, и здесь в Красноярске. Я желаю вам здоровья и скорейшего выздоровления, — сказал Александр Усс.

Пациенты благодарили медиков и краевые власти за помощь. Каждый отметил высокий уровень оказания медпомощи в Красноярске:

— Приятно удивлены. Красивая больница, комфортабельные палаты, персонал очень заботливый. Мы буквально сутки здесь, а уже сделаны и анализы, и МРТ, врачи очень внимательно проводят все обследования. У нас тоже хорошие медики, но такого уровня оснащения современным оборудованием нет.

Отметим, чтобы поддерживать связь с родными пациентам волонтёры привезли сим-карты местных операторов связи.

Фото: © Александр Черных

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