В Красноярске детский сад в Академгородке откроют до конца 2022 года

В Красноярске строительство детского сада в Академгородке находится на завершающей стадии. Сейчас подрядчики завершили работу по устройству конструктивных элементов здания и кровли, установке окон, проведению наружных сетей водо и теплоснабжения.

Также специалисты прокладывают внутри объекта внутренние инженерные сети, строители закончили штукатурить стены и частично оштукатурили потолки. На дворовой территории уложен асфальт на некоторых прогулочных площадках, устроены теневые навесы.

В общей сложности на территории детсада появится 12 игровых площадок и две спортплощадки с резиновым травмобезопасным покрытием.

Согласно планам работы по благоустройству территории будут завершены в октябре, а сам детсад откроется уже к концу этого года. При этом для приема юных красноярцев ему необходимо получить лицензию. Добавим, что учреждение рассчитано на 300 мест.

Фото: © Администрация г. Красноярска