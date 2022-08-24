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В Красноярске детский сад в Академгородке откроют до конца 2022 года

Главная Общество
Красноярск
09:00 24 Августа 2022
в красноярске, строительство, администрация, детсад
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В Красноярске строительство детского сада в Академгородке находится на завершающей стадии. Сейчас подрядчики завершили работу по устройству конструктивных элементов здания и кровли, установке окон, проведению наружных сетей водо и теплоснабжения. 

Также специалисты прокладывают внутри объекта внутренние инженерные сети, строители закончили штукатурить стены и частично оштукатурили потолки. На дворовой территории уложен асфальт на некоторых прогулочных площадках, устроены теневые навесы. 

В общей сложности на территории детсада появится 12 игровых площадок и две спортплощадки с резиновым травмобезопасным покрытием. 
Согласно планам работы по благоустройству территории будут завершены в октябре, а сам детсад откроется уже к концу этого года. При этом для приема юных красноярцев ему необходимо получить лицензию. Добавим, что учреждение рассчитано на 300 мест. 

Фото: © Администрация г. Красноярска   

 

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