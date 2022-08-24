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Жительница Краснотуранского района обнаружила своего щенка на свалке мертвым

Главная Общество
Красноярск
08:30 24 Августа 2022
в красноярском крае, полиция, убийство, животные, мвд
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В Красноярском крае сотрудниками правоохранительных органов выясняются обстоятельства гибели щенка в Краснотуранском районе. По официальной информации, в прошлое воскресенье в полицию обратилась жительница села Восточное, которая сообщила о гибели ее щенка. Женщина отметила, что за день до этого потеряла свою собаку и уже на следующий день нашла питомца мертвым на свалке бытовых отходов.

Согласно предварительной версии, щенок погиб в результате механической асфиксии. На данный момент стражи правопорядка устанавливают возможного подозреваемого, который может быть причастен к данному факту.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

 

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