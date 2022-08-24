Жительница Краснотуранского района обнаружила своего щенка на свалке мертвым

В Красноярском крае сотрудниками правоохранительных органов выясняются обстоятельства гибели щенка в Краснотуранском районе. По официальной информации, в прошлое воскресенье в полицию обратилась жительница села Восточное, которая сообщила о гибели ее щенка. Женщина отметила, что за день до этого потеряла свою собаку и уже на следующий день нашла питомца мертвым на свалке бытовых отходов.

Согласно предварительной версии, щенок погиб в результате механической асфиксии. На данный момент стражи правопорядка устанавливают возможного подозреваемого, который может быть причастен к данному факту.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости