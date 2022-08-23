Погорельцам из Красноярского края вручили ключи от новых домов

В Красноярском крае во вторник, 23 августа, состоялось вручение ключей от нового жилья, которое было специально построено для людей, пострадавших в результате майских пожаров. Новоселами сегодня стали 25 семей из пяти муниципальных образований региона – Уяра, Канского, Большемуртинского, Рыбинского, Дзержинского и Березовского районов. Владельцы новых домов также получили сертификаты на приобретение бытовой техники, которые им предоставило волонтерское движение «Наши люди».

Глава Красноярского края Александр Усс поздравил первых обладателей ключей от новых домов и выразил благодарность всем участникам процесса. Губернатор считает, что регион смог справиться с последствиями пожаров на высоком уровне. Несмотря нормативный срок возведения домов для погорельцев составляет более 70 дней, строители завершили строительство раньше. К 15 августа уже были окончены работы по возведению первых домов, что на три месяца раньше ноября – срока, который установил Владимир Путин для ликвидации последствий пожаров. Также Александр Усс заявил, что небольшие сдвиги по срокам и рабочие недоделки не должны перечеркнуть высокой оценки тех усилий, которые предприняли строители, власти на местах, волонтеры и сами погорельцы.

Отметим, что Красноярский край является единственным регионом Сибири, пострадавшим в результате стихийных пожаров, где кроме соцвыплат возводят новые дома для погорельцев. На данный момент строятся порядка 78 домов. Александр Усс надеется, что к 1-му сентября большая часть объектов будет уже построена и готова к вводу в эксплуатацию. Жилые дома для пострадавших людей строят по типовым проектам, но есть исключения. К примеру, для многодетной семьи из Белого Яра возводят дом по индивидуальному проекту. Жилье уже присоединили к инженерным сетям, провели водоснабжение или установили накопительные емкости для питьевой воды, а также сконструировали септики для канализации. При строительстве домов для погорельцев используются современные материалы. Каждый дом оснащен твердотопливным котлом, централизованной водой и септиком.

Как отметила жительница Уяра Наталья Волкова, она очень ждала, когда будет сдан ее дом. Женщина отмечает, что регулярно общалась со строителями, которые потратили на возведение ее дома всего лишь 49 дней. Наталья уже успела оценить свой новый дом и говорит, что в нем тепло, а также, что она очень довольна. Добавим, что гарантия на каждый жилой объект – 5 лет.

Фото: © Виктор Заковряшкин / Газета «Вперед»