Сотрудникам Богучанской ГЭС вручены награды за вклад в экономику Кежемского района

20 августа Кежемский район Красноярского края отметил 95-летие со дня его создания. Сегодня район известен в нашей стране благодаря тому, что здесь построена Богучанская ГЭС – пятая по мощности электростанция Российской Федерации, лидер энергетической отрасли по производительности труда. Станция входит в десятку крупнейших налогоплательщиков края, регулярно оказывает помощь учреждениям здравоохранения, культуры и образования, поддерживает некоммерческие организации, спортивные школы и клубы.

Первые поселения русских первопроходцев в Нижнем Приангарье появились еще в XVII веке, но самостоятельная административная единица появилась только 4 июля 1927 года, когда Кежемский район был образован в результате разделения Приангарского района Сибирского края. С 7 декабря 1934 года район вошёл в состав Красноярского края, участвовал во всех этапах истории нашей страны – коллективизации, индустриализации, первых пятилетках. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 2679 человек. В послевоенные годы район стал известен в связи со строительством Богучанской ГЭС. Сегодня население района превышает 20 тысяч жителей, из которых более 15 тысяч живут в городе Кодинске, остальные – в шести селах и поселках. Площадь района 34,5 тыс. кв. километров, в том числе 30 тыс. занятых лесами. Базовые отрасли экономики района – электроэнергетика, лесозаготовка и лесопереработка.

Генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Владислав Кобяков поздравил жителей района с юбилеем: «Уклад жизни Кежемского района значительно изменился за последние годы. Общими усилиями украсился Кодинск. Создаются новые рабочие места, обновляются социальные учреждения, спортивные клубы. Район вносит весомый вклад в развитие Красноярского края, производя треть электроэнергии и развивая переработку леса. Все мы, коренные жители и новоселы, слились в дружный и сильный Кежемский район, готовый учиться, трудиться и праздновать. Желаю всем жителям Кежемского района сибирского здоровья и процветания! Рука об руку район и станция будут менять жизнь к лучшему!»

За большой вклад в экономику Красноярского края и Кежемского района группе сотрудников станции, которая в 2022 году отмечает 10-летие со дня пуска первых гидроагрегатов, вручены награды. За многолетний труд и высокий профессионализм генеральному директору АО «Богучанская ГЭС» Владислав Кобяков объявлена благодарность председателя Законодательного собрания Красноярского края. Почетную грамоту губернатора Красноярского края получили заместитель главного инженера по эксплуатации Сергей Шахов, главный бухгалтер Ольга Большакова и начальник отдела по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью Ирина Нагибина.

Глава Кежемского района направил благодарственные письма заместителю начальника Лаборатории гидротехнических сооружений Илье Колосову и ведущему инженеру ЛГТС Игорю Тумайкину, слесарю по ремонту гидротурбинного оборудования Михаилу Авдонину и начальнику Отдела комплексной информационной системы Михаилу Тушминцеву. Начальник смены машинного зала Алексей Дудин удостоен уникальной награды – «Признание», учрежденной главой района для вручения жителям, признанным лучшими в своей профессии. В составе команды Богучанской ГЭС Алексей Дудин вышел в финал Девятых Всероссийских соревнований оперативного персонала ГЭС и был признан лучшим начальником смены в регионе «Восток».

Празднование юбилея в городе Кодинске завершилось праздничным фейерверком, который стал еще одним подарком энергетиков жителям района. В рамках праздничного марафона «10 энергичных лет» до конца года Богучанская ГЭС подарит интерактивный стенд районному музею, новое оборудование в Центре дополнительного образования и городскому хоккейному корту.