Строительство подземного перехода через Дубровинского начнется в Красноярске в 2023 году

В Красноярске во вторник, 23 августа, в Правительстве региона состоялось заседание, в рамках которого было принято несколько важных решений. Одним из таких решений стал перенос сроков создания подземного перехода в Красноярске, который будет пролегать через улицу Дубровинского.

Изначально планировалось, что первый этап строительства стартует в начале этого лета и закончится до начала сентября. Планировалось, что за это время подрядная организация выкопает котлован, глубина которого составит 10 метров и перенесет теплосети. Также подрядчик должен был изготовить тело подземного перехода. Однако специалисты к работам так и не приступили, а точная дата начала работ была неизвестна, так как планировалось приступить к выполнению первого этапа в августе или сентябре. В результате на заседании краевого Правительства было принято решение начать строительство подземника в следующем году.

Такое решение было принято в связи с этим, что высвобождаемые денежные средства направят на строительные работы по возведению автодороги в районе «Бугач» для ускорения ввода объекта в эксплуатацию, а также на проведение ремонтных работ на краевых и межмуниципальных дорогах. Отметим, что подземный переход будет первым этапом полномасштабной реконструкции Театральной площади. Его появление поможет обеспечить безопасные доступ многих людей на нижний ярус набережной, которым не придется переходить проезжую часть. Кроме того, переход увеличит пропускную способность ул. Дубровинского для водителей.

Согласно проекту, подземное сооружение будет двухуровневым. Через первый уровень люди смогут пройти через боковой тоннель и попасть на парковку около Коммунального моста. Второй уровень позволит выйти к Енисею. Ширина главного тоннеля – 17,2 м. В нем будут установлены комфортные туалеты, пункт охраны и т.д. Кроме того, проектировщики создали проект перехода, учитывая маломобильных граждан. Таким образом, подземник оснастят пандусами и лифтами с большими тамбурами, которые позволят зайти сопровождающим и красноярцам с детскими колясками. Добавим, что стоимость контракта подземного перехода - 500,7 млн рублей.

Фото: © Администрация г. Красноярска