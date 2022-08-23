Водитель груженого углем МАЗа погиб в Балахтинском районе

В Красноярском крае во вторник, 23 августа, на 141 км трассы P-257 «Енисей» погиб водитель МАЗа. В ГИБДД России по краю сообщили, что водитель грузовика с прицепом, в котором был уголь, ехал со стороны Абакана в сторону краевого центра. В какой-то момент погибший не справился с управлением и съехал в кювет, после чего МАЗ опрокинулся.

В результате водитель получил травмы несовместимые с жизнью, а пассажир грузового автомобиля получил травмы тяжелой степени тяжести. Добавим, что на указанном участке автодороги движение ограничено и осуществляется реверсивно. Проезд транспорта обеспечивается дорожными полицейскими по одной полосе.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю