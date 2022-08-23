23 августа
Красноярск
погода +17 °C
59.74
 
€ 59.53
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Приём заявок на первый Международный форум инноваторов IN’HUB продлится до 10 сентября

Главная Общество
Красноярск
15:47 23 Августа 2022
общество, в красноярском крае, россия, новосибирск, ученые, форум
версия для печати Ico_print

Российские изобретатели могут подать заявку на участие в Международном форуме инноваторов IN’HUB до 10 сентября.

Мероприятие пройдёт 6-8 октября в Новосибирске, где разработчики разного уровня презентуют свои проекты крупным инвесторам, поучаствуют в масштабном конкурсе и получат уникальнейшие знания.

Приём заявок на первый Международный форум инноваторов IN’HUB продлится до 10 сентября

Идея проведения форума принадлежит «Норникелю». Компания тем самым хочет помочь изобретениям выйти на рынок и стать востребованными.

«Норникель» как социально ответственный бизнес взял на себя инициативу и предложил создать лифт инноваций для того, чтобы изобретения и технологии могли найти своё промышленное применение, — рассказал Виталий Бусько, вице-президент по инновациям «Норникеля».

Отметим, что в самом ожидаемом событии форума — конкурсе изобретений, могут поучаствовать опытные изобретатели, учёные, команды разработчиков, а также начинающие экспериментаторы, школьники и студенты.

Кстати, уже известны имена некоторых конкурсантов и их проекты. К примеру, Никита Карнаков, студент факультета прикладной математики первого курса МАИ создал дрон-дирижабль. Беспилотный гибридный летательный аппарат способен на длительное время зависать над выбранной точкой, фиксировать происходящие там события и в режиме реального времени передавать их оператору. Никита поделился с изданием Techinsider, он надеется на то, что его разработку сможет использовать МЧС для борьбы с лесными пожарами или поиска пропавших людей.

На IN’HUB он продемонстрирует проект профессионалам:

— Это замечательная возможность получить ценные советы и критику, что даст нереальный буст в развитии проекта.

Кроме этого, профессор Алексей Шкарубо с коллегами представит новейшую технологию автоматизированной локальной интраоперационной диагностики биологических тканей и тканевых структур. Инфракрасное излучение позволяет наблюдать сосуды, нервы и другие структуры головного мозга во время операции, соответственно это предупредит ишемию и гипоксию тканей.

Интересно посмотреть формат форума, сравнить с Женевой и Барселоной. Самое главное для меня — общение с изобретателями и, возможно, инвесторами, — отметил учёный.

Участники форума считают, что IN’HUB – платформа, которой не хватало изобретателям для представления и развития проектов с возможностью рыночной реализации.

Стоит отметить, что в рамках форума также запланирована образовательная площадка. А для желающих познакомиться с разработками участников конкурса в сентябре заработает 3D-выставка, где представят лучшие проекты.

По материалам «Норникеля»
Фото: группа социальной сети "ВКонтакте" "ИнХаб"

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Кежемском районе открыли модельную библиотеку

В Кежемском районе открыли модельную библиотеку

23 Августа 2022 г.
Из федерального бюджета было выделено 5 млн рублей
Новости Красноярска: 32-летний житель Норильска пойдет под суд за кражу аккумуляторов более чем на 130 тыс рублей

32-летний житель Норильска пойдет под суд за кражу аккумуляторов более чем на 130 тыс рублей

23 Августа 2022 г.
Мужчине удалось похитить 10 аккумуляторов
Новости Красноярска: Сотрудникам Богучанской ГЭС вручены награды за вклад в экономику Кежемского района

Сотрудникам Богучанской ГЭС вручены награды за вклад в экономику Кежемского района

23 Августа 2022 г.
Кежемский район отметил 95-летие со дня его создания
Новости Красноярска: В Красноярском крае не построили в срок 76 домов для погорельцев

В Красноярском крае не построили в срок 76 домов для погорельцев

23 Августа 2022 г.
Строительная готовность отдельных объектов — 70 %
Новости Красноярска: Строительство подземного перехода через Дубровинского начнется в Красноярске в 2023 году

Строительство подземного перехода через Дубровинского начнется в Красноярске в 2023 году

23 Августа 2022 г.
Такое решение было принято в Правительстве
Новости Красноярска: Глава МВД Красноярского края Речицкий рассказал о расследовании убийства 16-летней жительницы Железногорска

Глава МВД Красноярского края Речицкий рассказал о расследовании убийства 16-летней жительницы Железногорска

23 Августа 2022 г.
Тело девушки нашли 2 августа
Новости компаний
17/08
Комбинат «Волна» подвел производственные итоги шести месяцев 2022 года
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Бурятии лишился жизни из-за шутки

Житель Бурятии лишился жизни из-за шутки

19 Августа 2022 г.
Мужчину убила его девушка
Новости Красноярска: В Новосибирской области нашли пропавшую 10-летнюю девочку

В Новосибирской области нашли пропавшую 10-летнюю девочку

18 Августа 2022 г.
Сейчас ребенок в безопасности и с родителями
Новости Красноярска: В Красноярском крае произошло смертельное ДТП

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП

21 Августа 2022 г.
В аварии один человек погиб и трое пострадали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru