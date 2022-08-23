Приём заявок на первый Международный форум инноваторов IN’HUB продлится до 10 сентября

Российские изобретатели могут подать заявку на участие в Международном форуме инноваторов IN’HUB до 10 сентября.

Мероприятие пройдёт 6-8 октября в Новосибирске, где разработчики разного уровня презентуют свои проекты крупным инвесторам, поучаствуют в масштабном конкурсе и получат уникальнейшие знания.

Идея проведения форума принадлежит «Норникелю». Компания тем самым хочет помочь изобретениям выйти на рынок и стать востребованными.

— «Норникель» как социально ответственный бизнес взял на себя инициативу и предложил создать лифт инноваций для того, чтобы изобретения и технологии могли найти своё промышленное применение, — рассказал Виталий Бусько, вице-президент по инновациям «Норникеля».

Отметим, что в самом ожидаемом событии форума — конкурсе изобретений, могут поучаствовать опытные изобретатели, учёные, команды разработчиков, а также начинающие экспериментаторы, школьники и студенты.

Кстати, уже известны имена некоторых конкурсантов и их проекты. К примеру, Никита Карнаков, студент факультета прикладной математики первого курса МАИ создал дрон-дирижабль. Беспилотный гибридный летательный аппарат способен на длительное время зависать над выбранной точкой, фиксировать происходящие там события и в режиме реального времени передавать их оператору. Никита поделился с изданием Techinsider, он надеется на то, что его разработку сможет использовать МЧС для борьбы с лесными пожарами или поиска пропавших людей.

На IN’HUB он продемонстрирует проект профессионалам:

— Это замечательная возможность получить ценные советы и критику, что даст нереальный буст в развитии проекта.

Кроме этого, профессор Алексей Шкарубо с коллегами представит новейшую технологию автоматизированной локальной интраоперационной диагностики биологических тканей и тканевых структур. Инфракрасное излучение позволяет наблюдать сосуды, нервы и другие структуры головного мозга во время операции, соответственно это предупредит ишемию и гипоксию тканей.

— Интересно посмотреть формат форума, сравнить с Женевой и Барселоной. Самое главное для меня — общение с изобретателями и, возможно, инвесторами, — отметил учёный.

Участники форума считают, что IN’HUB – платформа, которой не хватало изобретателям для представления и развития проектов с возможностью рыночной реализации.

Стоит отметить, что в рамках форума также запланирована образовательная площадка. А для желающих познакомиться с разработками участников конкурса в сентябре заработает 3D-выставка, где представят лучшие проекты.

По материалам «Норникеля»

Фото: группа социальной сети "ВКонтакте" "ИнХаб"