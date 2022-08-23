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Машины с бесплатной парковки красноярского аэропорта переместят на платную

Главная Общество
Красноярск
15:20 23 Августа 2022
в красноярске, автомобиль, аэропорт, парковка, водитель
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В воздушной гавани Красноярска обратились к автовладельцам, которые оставили свои машины на бесплатной парковке P6. Как отметили в пресс-службе аэропорта, автомобили необходимо убрать до 25 августа в связи со стартом работ по модернизации парковки. В том случае, если машины будут не убраны, то их переместят на парковку P4, которая уже является платной.

Добавим, что завершить работы по реконструкции парковки P6 планируют до конца сентября. В рамках модернизации там уложат новый асфальт и установят парковочное оборудование. Таким образом, данная парковочная зона будет бесплатной на протяжении нескольких часов. 

Фото: © vk.com/kja.aero

 

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