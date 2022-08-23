Архитектор из Красноярска раскритиковал надпись на Караульной горе

Известный архитектор из Красноярска Антон Шаталов в своих соцсетях подверг жесткой критики надпись «Россия», которая расположена на Караульной горе. Красноярец отмечает, что «является патриотом и любит Россию, гордясь государственным флагом». Однако саму надпись он называет «полным и беспросветным невежественным трэшем».

Шаталов считает, что инсталляция лишь портит исторический ландшафт Красноярска. Взамен архитектор предлагает убрать надпись и высадить траву, а на одной из красноярских сопок установить 100-метровый флагшток и поднять самый большой флаг. Добавим, что надпись была создана работниками полиции, МЧС и других ведомств в рамках акции ко Дню российского флага.

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