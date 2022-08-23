В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 819 человек

Подтверждённых диагнозов на 22 августа — 819. За всё время пандемии в регионе выявлено 378 170 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, пик волны COVID-19 в регионе ожидается во второй половине сентября.

Большинство жителей переносят заболевание в лёгкой или средней степени тяжести. Согласно исследованиям, которые проводят сотрудники Управления Роспотребнадзора, в Красноярском крае преобладает штамм «Омикрон».

Тяжёлых случаев заболевания стало меньше, однако при наличии хронических болезней коронавирус способен вызывать серьёзные осложнения. В этой связи врачи призывают людей ревакцинироваться. Стать участником прививочной кампании можно, обратившись в прививочный кабинет в поликлинике или в мобильный пункт вакцинации.

Отметим, что медучреждения находятся в высокой степени готовности к новой волне.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид