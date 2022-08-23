Красноярец Никита Мельников выиграл серебро Спартакиады сильнейших в греко-римской борьбе

Еще один спортсмен, представляющий Красноярский край, удачно выступил на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов страны. Красноярец Никита Мельников сражался за золотую медаль в греко-римской борьбе.

По итогам соревнований, проходивших в Казани, красноярский борец выиграл бронзу в весе до 97 кг. Золотая медаль в этой категории досталась Артуру Саргсяну, серебряная медаль – Александру Головину.

Ранее Sibnovosti писали о том, как красноярец Даниил Чечела заработал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по прыжкам в длину.

Фото: © Федерация спортивной борьбы России