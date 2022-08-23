В красноярском комиссионном магазине «Старт» незаконно выдавали займы

В комиссионном магазине «Старт» (ул. Ломоносова, д. 29 «А») незаконно выдавали потребительские займы, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Согласно условиям договоров, «комиссионер» выплачивает «комитенту» за принятый товар цену реализации товара в размере 100 % цены товара. При этом комиссионное вознаграждение взымается не за продажу товара, а при возврате денег «комитентом», полученных при заключении договора. То есть вознаграждение — это проценты за пользование деньгами (займом).

Таким образом, сделки имеют признаки сделок по незаконному потребительскому кредитованию.

Прокуратура внесла представление предпринимателю. Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ.

Незаконная деятельность на данный момент прекращена.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина