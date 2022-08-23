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27 августа в Кировском районе Красноярска пройдёт «Енисейский Спас»

Главная Общество
Красноярск
14:25 23 Августа 2022
общество, красноярск, город, праздник
Фотография © admkrsk.ru
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27 августа на набережной за ТЦ «Красноярье» в рамках празднования Дня города состоится «Енисейский Спас», сообщили в администрации города Красноярска.

С 10:00 в сквере «Энтузиастов» начнёт работу ярмарка продовольственных товаров и свежего урожая. Там обустроят и тематические интерактивные локации, а также игровые зоны.

В 12:00 на площади перед Храмом святого великомученика Феодора Тирона пройдёт церемония освящения даров природы. На сцене на набережной можно будет увидеть выступления ансамбля песни и танца «Метелица», коллективов Краевого Дворца Труда и Согласия и национальных диаспор, ГДК «Кировский».

В преддверии праздника администрация Кировского района объявила конкурсы детского рисунка «Спас глазами детей», на лучшее оформление тематических интерактивных площадок «Спас встречаем, величаем» и фотоконкурс «Пришёл Спас – всему делу час!». Награждение состоится также на сцене на набережной.

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