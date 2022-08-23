В Красноярске челюстно-лицевые хирурги освоили новый вид операции

Новый вид операции направлен на оказание хирургической помощи пациентам с врождённой или приобретённой деформацией прикуса, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Операция проводится пациентам, для которых брекеты или капы не позволяют достичь желаемого результата. Ранее тех, кто желал исправлять прикус с помощью операции, направляли в столичные клиники.

Теперь новый вид ортодонтических операций освоили челюстно-лицевые хирурги КМКБСМП. Уже успешно прооперированы несколько пациентов.

Важно, что пациенты данный вид оперативной помощи могут получить бесплатно по полюсу ОМС не покидая пределы Красноярского края.

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