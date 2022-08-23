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Жители 7 деревень Красноярского края получали некачественную питьевую воду

Главная Общество
Красноярск
18:15 23 Августа 2022
в красноярском крае, вода, роспотребнадзор, суд
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В Красноярском крае жителей семи деревень, расположенных на территории Шарыповского района, были обеспечены некачественной питьевой водой. В этой связи региональным Управлением Роспотребнадзора был подан иск к компании «АЭСТ», которая осуществляет водоснабжение в деревнях Гудьково, Александровка, Глинка, Скрипачи, Горбы, а также в селе Новоалатка и поселке Крутоярский.

Отметим, что жители этих н.п. получали воду, которая не соответствовала качеству по мутности, цветности, жесткости и железу. По решению суда компания должна привести качество воды к необходимым требованиям.

Фото: © Нина Зотина / РИА Новости

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