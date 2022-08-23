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19-летний юноша за ночь угнал четыре автомобиля в Енисейском районе

Главная Общество
Красноярск
21:00 23 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, угон
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В Енисейском районе по подозрению в угонах четырёх автомобилей задержали 19-летнего жителя Кемеровской области.

20 августа в дежурную часть поступило сообщение от жителей п. Подтёсово о том, что в районе паромной переправы неизвестный повредил несколько машин. Неизвестным оказался 19-летний житель Кемеровской области. За ночь он угнал четыре автомобиля местных жителей, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Подозреваемый пояснил, что после употребления алкоголя он решил угнать чужой транспорт, чтобы вернуться в Кемеровскую область. Первая машина была припаркована у дома одного из жителей и была открыта, ключи находились в замке зажигания. Злоумышленник завёл машину, но далеко уехать не смог, так как съехал в яму. Следующим транспортным средством он завладел аналогично, но въехал в забор дома. Третий автомобиль тоже был открыт. На нём он поехал к паромной переправе, но съехал в Енисей. Затем он доплыл до берега и попытался угнать ещё одну машину на паромной переправе, но повредил ещё два впереди стоящих автомобиля. Юношу задержали люди, ожидавшие паром.

Вину злоумышленник признал.

Возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Парню грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: © 24.мвд.рф

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