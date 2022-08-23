Девочки-подростки из Кежемского района подозреваются в краже более 100 тысяч рублей с карты знакомого

В Красноярском крае две несовершеннолетние жительницы Кежемского района стали фигурантками уголовного дела. Подростков подозревают в краже более 100 тысяч рублей с банковской карты из 18-летнего приятеля.

Согласно версии следователей, первого августа текущего года девушки 14 и 17 лет пришли в квартиру к потерпевшему, который живет в Кодинске. Под предлогом доступа в соцсеть подозреваемые узнали пароль от телефона приятеля и выяснили, что на его счете лежат деньги.

Сговорившись несовершеннолетние через мобильное приложение банка перевели свыше 100 тысяч рублей. Деньги подростки потратили по своему усмотрению. В данный момент следователи выясняют все детали случившегося.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости