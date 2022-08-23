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60 млн рублей получили две компании из Красноярска на производство инновационной продукции

Главная Общество
Красноярск
18:30 23 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, компания, инновации, продукция
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Две компании из Красноярска оказались лауреатами конкурса «Коммерциализация – импортозамещение», который был проведен Фондом содействия инновациям. Благодаря победе каждая из компаний получила по 30 млн рублей на реализацию собственных проектов.

Как сообщили в краевом правительстве, энергетическая компания «Про-Ток» планирует направить денежные средства на создание комплекса технических решений для повышения эксплуатационных характеристик низковольтных комплектных устройств. На предприятии производят комплектные трансформаторные подстанции и щитовое электрооборудование. В сфере инноваций «Про-Ток» функционирует на протяжении нескольких лет. За эти годы компания смогла создать технологию, которая позволяет оборудование бесперебойно работать в условиях экстремальных температур.

Второй красноярской компанией, победившей в конкурсе, стала «Новая энергия». Денежные средства организация планирует направить на расширение производства активированного угля марки СТК-А. Это высокотехнологичный эффективный сорбент широкого спектра применения, который может быть использован в металлургии, а также в химической промышленности в очистке сточных и оборотных вод, техногенных растворов, очистке промышленных и бытовых стоков, и даже в очистке воздуха от неприятных запахов. Сорбент может быть использован мусоросжигательными заводами.

Отметим, что микро и малые предприятия из Красноярского края все еще могут подать заявки на участие в очереди конкурса. Необходимые материалы следует отправить до 26 сентября (до 10 часов по МСК) через сайт https://online.fasie.ru.

Конкурс является частью федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Добавим, что более подробные сведения о конкурсе и консультация по заполнению заявки можно получить в Красноярском региональном бизнес-инкубаторе (КРИТБИ) и по номеру 8 (391) 201-77-77 (доб. 2131).

Фото: © пресс-служба КРИТБИ

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