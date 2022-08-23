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На центральной аллее Татышев-парка началась модернизация системы освещения

Главная Общество
Красноярск
17:45 23 Августа 2022
в красноярске, свет, благоустройство, администрация
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В Красноярске стартовали работы по модернизации системы освещения на центральной аллее Татышев-парка. Электрокабели системы освещения проложат под землей. Данный способ уже был использован на острове Татышев и он является безопасным. Также планируется установка новых опор освещения вдоль дорожек, протяженность которых составит 3,6 км.

Как пояснили в мэрии, подрядная организация демонтировала 72 старые опоры освещения и электропроводку. В рамках следующего этапа будут подготовлены траншеи для прокладки подземных кабелей и места для монтажа оборудования. В общей сложности вдоль дорожки появится 120 новых опор, которые оснастят светодиодными светильниками. Планируется, что модернизированную систему освещения запустят до конца октября текущего года.

Фото: © Администрация г. Красноярска

 

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