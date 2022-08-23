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В Кежемском районе открыли модельную библиотеку

Главная Общество
Красноярск
17:31 23 Августа 2022
общество, в красноярском крае, библиотека, модернизация
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В пос. Имбинский благодаря участию в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» на реконструкцию библиотеки по модельному стандарту из федерального бюджета было выделено 5 млн руб. Об этом рассказали в министерстве культуры Красноярского края.

В результате существенно обновился и увеличился на 3 500 экземплярами книг библиотечный фонд. Для читателей предоставлены классическая и современная художественная литература, книги с дополненной реальностью, интерактивные издания с 3D- и 4D-вкладками, графические романы, для детей — большое количество книжных новинок.

Изменились и внутренние пространства библиотеки. Модернизирован гостевой зал, поработать за компьютером можно в книжном зале, есть и игровой зал, конференц-зал, установлено современное оборудование.

Эта библиотека стала четырнадцатой в регионе с 2019 года. Сейчас завершается модернизация Центральной городской библиотеки Енисейска. Её открытие запланировано на осень.

В Минкультуры России уже поданы заявки на предоставление финансирования для создания в 2023 году модельных муниципальных библиотек в Железногорске и в сёлах Ирбейское, Знаменка.

Фото: © пресс-служба министерства культуры Красноярского края

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