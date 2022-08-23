В Красноярском крае не построили в срок 76 домов для погорельцев

В Красноярском крае строительство 76 домов для погорельцев идёт с отставанием от графика, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Прокуратурой установлено, что строительство 76 домов для семей, пострадавших в результате пожаров в мае, в установленный госконтрактом срок — 15 августа не завершено. Сюда входят дома в д. Лакино Большемуртинского района, п. Степной Назаровского района, д. Ашпатск Дзержинского района, г. Уяра Уярского района, д. Песчанка г. Красноярска, с. Зыково Берёзовского района, г. Заозёрного Рыбинского района, с. Белый Яр Ачинского района, с. Ивановка Ирбейского района, д. Новокурск и с. Родники Шарыповского муниципального округа. Строительная готовность отдельных объектов — 70 %.

Объём строительно-монтажных работ 18 жилых домов в с. Белый Яр Ачинского района, д. Лакино Большемуртинского района, г. Уяр Уярского района (срок сдачи 29 августа и 9 октября) свидетельствует о низких темпах строительства и отставании от графика.

Также прокурорами вскрыты факты выполнения строительных работ, не отвечающих требованиям градостроительных норм и госстандартов.

Фото: © прокуратура Красноярского края