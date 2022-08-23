32-летний житель Норильска пойдет под суд за кражу аккумуляторов более чем на 130 тыс рублей

До пяти лет лишения свободы грозит 32-летнему жителю Норильска, которого обвиняют в краже 10 аккумуляторов. В ГУ МВД России по региону сообщили, что в феврале этого года злоумышленник ездил на автомобиле вместе со своим приятелем и в какой-то момент он заметил припаркованную спецтехнику, которая была оснащена аккумуляторами.

Обвиняемый сказал приятелю, что пойдет в туалет, однако он похитил четыре аккумулятора. Вернувшись, мужчина заявил знакомому, что нашел их на земле и планирует сдать в пункт приема. Более того, в феврале обвиняемый попросил двух приятелей перевести на автомобиле несколько аккумуляторов до пункта приема металла, сообщим знакомым, что устройства никому не нужны. В результате в автомобиль было погружено шесть аккумуляторов, за которые житель Норильска получил 30 тыс рублей. В общей сложности злоумышленник похитил 10 аккумуляторов более чем на 130 тыс рублей.

Добавим, что обвиняемый находится под стражей. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости