Глава МВД Красноярского края Речицкий рассказал о расследовании убийства 16-летней жительницы Железногорска

Накануне в Красноярске состоялась пресс-конференция с участием главы МВД Красноярского края, прокурора региона и главы СК по краю и Республике Хакасия. В рамках пресс-конференции руководитель краевого главка Александр Речицкий рассказал о расследовании убийства 16-летней жительницы Железногорска. Напомним, что несовершеннолетняя пропала в конце июля, а ее труп нашли 2 августа на территории парка культуры и отдыха.

Как пишет «АиФ Красноярск» со ссылкой на слова Александра Речицкого, все должны набраться терпения. Дело в том, что на данный момент уголовное дело расследуется, однако раскрыть подобное преступление по горячим следам нельзя.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости