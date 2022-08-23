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Глава МВД Красноярского края Речицкий рассказал о расследовании убийства 16-летней жительницы Железногорска

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Красноярск
16:30 23 Августа 2022
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Накануне в Красноярске состоялась пресс-конференция с участием главы МВД Красноярского края, прокурора региона и главы СК по краю и Республике Хакасия. В рамках пресс-конференции руководитель краевого главка Александр Речицкий рассказал о расследовании убийства 16-летней жительницы Железногорска. Напомним, что несовершеннолетняя пропала в конце июля, а ее труп нашли 2 августа на территории парка культуры и отдыха.

Как пишет «АиФ Красноярск» со ссылкой на слова Александра Речицкого, все должны набраться терпения. Дело в том, что на данный момент уголовное дело расследуется, однако раскрыть подобное преступление по горячим следам нельзя.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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