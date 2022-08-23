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В Красноярском крае предприниматели смогут получить льготные кредиты в 47 банках

Главная Общество
Красноярск
16:15 23 Августа 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, россия, бизнес, кредиты
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47 банков вошли в перечень банков, где малый и средний бизнес сможет получить льготные кредиты по ставке не более 4,5 % годовых, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Эту новую программу запустило Правительство России. В пилотном режиме объединили программу субсидирования процентной ставки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования.

— Это совместная программа Правительства РФ, Центробанка и Корпорации МСП. Её общий объём до конца года — до 50 млрд рублей. Обратиться за новым кредитом в банки могут МСП в любом регионе, — рассказала Татьяна Илюшникова, заместитель Министра экономического развития РФ.

Льготные кредиты смогут получить малые и средние предприятия, работающие в сфере гостиничного бизнеса, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения в части создания складских комплексов. Полный перечень пилотных приоритетных видов деятельности можно посмотреть здесь.

Инвестиционные кредиты от 50 млн до 1 млрд рублей малые и средние компании смогут получить на срок до 10 лет. В течение первых трёх лет льготного периода ставка по кредиту для среднего бизнеса — 3 %, для малого и микробизнеса — 4,5 %. Следующие 2 года ставка по кредиту будет рассчитываться так: ключевая ставка на дату подписания договора + не более чем 2,75 %.

Средства по льготной ставке предприниматели смогут потратить на закупку оборудования, капремонт производственных помещений или запуск новых производств.

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

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