Шашистки из Красноярского края завоевали две медали на первенстве мира

Спортсменки из Красноярского края Юлия Журавская и Виктория Иванус принимают участие в первенстве мира по шашкам-64. На международных состязаниях, проходящих в Болгарии, участвуют юноши и девушки из 15 стран. В рамках первого соревновательного дня спортсмены разыграли между собой медали в быстрой программе.

Отметим, что красноярские шашистки представляют Красноярский край на первенстве мира под нейтральным флагом. Однако это не помешало краснояркам завоевать медали. Так, сильнейшей среди девушек до 17 лет стала Виктория Иванус.

Еще одна красноярка Юлия Журавская выиграла бронзу среди девушек до 27 лет. Добавим, что сегодня пройдут состязания по молниеносной программе.

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