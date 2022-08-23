В Новосёловском районе школу отремонтируют в ноябре

Председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко проконтролировал ход реализации федеральной программы в с. Светлолобово.

Состоялось заседание президиума краевого правительства, посвящённое готовности школ к началу учебного года. Обсуждались и вопросы реализации федеральной программы по капитальному ремонту школ, в которую вошли 33 учебных заведения в 15 муниципальных образованиях. В этом году начат ремонт в 31 школе, 11 из них будут сданы в декабре. В остальных образовательных учреждениях ремонтные работы завершатся в 2023 году, пишут на сайте Законодательного Собрания Красноярского края.

Светлолобовскую среднюю школу № 6 им. Героя РФ Мудрова М.И. посетил Алексей Додатко.

В июне 2023 года Светлолобово будет отмечать 275 лет. Сейчас по ППМИ идёт благоустройство стадиона. По программе «Дороги Красноярья» ремонтируют дороги по ул. Центральной. Кроме этого, начался капремонт школы. На эти цели выделено порядка 39 млн рублей (более 28 млн — на ремонт, остальное пойдёт на оснащение учебным оборудованием и мебелью).

Стоит отметить, что в школе обучаются более 200 учащихся, 90 из них привозят из деревень. В 2021 году там был отремонтирован пищеблок, а теперь предстоит заменить проводку, отопление, канализацию и водоснабжение. Также вместо деревянных полов в школе, появятся кафельные, установят двери, окна, сантехнику. У ребятишек будет зона отдыха, две новых лаборатории (физико-химическая и биологическая) и центр «Точка роста». В технологической лаборатории смогут проводить занятия по робототехнике. К слову сказать, оснащение для лабораторий уже закуплено и привезено.

Педагоги на данный момент проходят обучение на курсах, организованных по федеральной программе Минпросвещения РФ.

Пока младшие классы, первоклассники и выпускники будут переведены в детский сад «Сказка», остальные — в сельский Дом культуры.

— Программа ремонта масштабная, и по плану он до декабря. От представителя подрядчика услышали обнадеживающую информацию, что ремонт планируют завершить с опережением срока — в ноябре. Будет здорово, если жители села получат такой подарок новому году, — подчеркнул Алексей Додатко.

Фото: © В.Н. Корецкий / sobranie.info