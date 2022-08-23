Более 8 тонн мороженого экспортировали в Монголию из Красноярского края

Из Красноярского края отправилась еще одна партия продуктов в Монголию. На этот раз за границу будет экспортировано мороженое. По официальной информации, в Монголию направили 8,2 тонны мороженого, которое было произведено на одном из предприятий Красноярского края. Отметим, что работники регионального Россельхознадзора проконтролировали качество продукции.

Согласно заключению экспертов, морожено соответствует всем установленным стандартам и безопасно для использования. Добавим, что со старта текущего года из края в Монголию экспортировали 16,1 т мороженого. Всего с начала 2022 года под контролем Управления Россельхознадзора экспортировано для использования на внутреннем рынке Монголии 16,1 т мороженого.

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