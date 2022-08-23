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Триатлонист из Красноярска выиграл серебряную медаль на Спартакиаде сильнейших

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Красноярск
20:00 23 Августа 2022
медали, соревнования, спортсмен, спорт, в красноярске
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Известный триатлонист из Красноярска Дмитрий Полянский стал участником летней Спартакиады сильнейших. Красноярец прошел гонку на олимпийской дистанции и выиграл серебро. Дистанция была представлена комбинацией плавания и велоэтапа из пяти кругов по кольцам олимпийской трассы. Триатлонистам предстояло проплыть 1,5 километра, проехать на велосипеде 40 километров и пробежать 10 километров. 

В результате красноярец показал второй результат на соревнованиях, пройдя дистанцию за 1:50:24. От золотой медали Дмитрия Полянского отделили 9 секунд, которые он уступил Илье Прасолову. 

Фото: © kraysport.ru

 

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