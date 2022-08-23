Триатлонист из Красноярска выиграл серебряную медаль на Спартакиаде сильнейших

Известный триатлонист из Красноярска Дмитрий Полянский стал участником летней Спартакиады сильнейших. Красноярец прошел гонку на олимпийской дистанции и выиграл серебро. Дистанция была представлена комбинацией плавания и велоэтапа из пяти кругов по кольцам олимпийской трассы. Триатлонистам предстояло проплыть 1,5 километра, проехать на велосипеде 40 километров и пробежать 10 километров.

В результате красноярец показал второй результат на соревнованиях, пройдя дистанцию за 1:50:24. От золотой медали Дмитрия Полянского отделили 9 секунд, которые он уступил Илье Прасолову.

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