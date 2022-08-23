В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске. Исследования проводились в период с 15 по 21 августа, за это время на телефон горячей линии ведомства поступил 15 звонка. Как сообщается на сайте правительства региона, передвижная эколаборатория выезжала 3 раз. Экомобилем отобрано 20 проб атмосферного воздуха. Превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций не зафиксированы.

Инспекторы Минэкологии Красноярского края и передвижная эколаборатория работают круглосуточно.

Всего наблюдательной сетью Красноярского края произведено около 65 тыс. отборов проб атмосферного воздуха, повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ - 0,003 % от общего числа отобранных проб.

На автоматизированных постах наблюдения зафиксированы превышения по формальдегиду и гидрохлориду.

Ознакомиться с экологической ситуацией можно на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды и в мобильном приложении Krasecology.

Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону горячей линии 8 800-20-11-116. Напоминаем, что инспекторы Минэкологии края работают круглосуточно. Вся информация о состоянии окружающей среды размещена на сайте краевого Центра мониторинга.