80 незаконных сооружений убрали в Центральном районе Красноярска с начала 2022 года

В Красноярске продолжают убирать с городских улиц незаконные временные сооружения. В Центральном районе с начала этого года было ликвидировано 80 самовольных построек. Это на 25 меньше, нежели в минувшем году.

Большинство объектов были демонтированы с островов Молокова и Отдыха. Отметим, что практически все сооружения были ликвидированы самими собственниками. Под принудительный демонтаж попали шлагбаумы, контейнеры и ограждения. Что касается незаконно работающих павильонов и киосков, то их на территории Центрального района почти нет.

Фото: © Администрация г. Красноярска