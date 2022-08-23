Полицейские поблагодарили 95-летнего красноярца за помощь в задержании мошенников

Дмитрий Блинков, начальник СУ МУ МВД России «Красноярское» полковник юстиции Дмитрий Блинков навестил 95-летнего Геннадия Михайловича Хлопова. Он лично поблагодарил пенсионера за оказанную помощь в задержании посредников телефонных мошенников, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

За активную гражданскую позицию и оказанную помощь Геннадий Михайлович получил благодарственное письмо и памятный подарок.

Напомним, мужчина обратился в дежурную часть и сообщил, что его пытаются обмануть. Как выяснили сотрудники полиции, ему позвонил лжесотрудник правоохранительных органов. Он рассказал пенсионеру, что его сын стал виновником аварии, и для того чтобы решить это дело нужно передать крупную сумму денег. Мужчина сразу же понял, что разговаривает с мошенниками, так как его сын не имеет водительских прав.

Чтобы вывести злоумышленников на чистую воду пенсионер продолжил с ними общение и согласился передать им деньги. Положив трубку бдительный красноярец сразу же позвонил в полицию. Когда к мужчине приехал курьер за деньгами, дверь ему открыли сотрудники правоохранительных органов.

Нарушителей правопорядка задержали, а также на них завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

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