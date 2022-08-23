В Красноярском крае остался один официально работающий пляж

На территории Красноярского края осталось только один официально функционирующий пляж. Данной информацией поделились в краевой службе спасения. По состоянию на 23 августа, за последние 24 часа в регионе было закрыто семь пляжей: пять в Шарыповском муниципальном округе и два в Железногорске.

Таким образом, в настоящий момент на территории Красноярского края официально работает только один пляж и он расположен в Емельяновском районе. Добавим, что на прошлой неделе было закрыто шесть пляжей – по одному в Березовском районе и Шарыповском округе, а также еще четыре в Минусинском районе.

Фото: © Никита Алексеев