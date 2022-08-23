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В Красноярском крае остался один официально работающий пляж

Главная Общество
Красноярск
13:15 23 Августа 2022
отдых, спасатели, в красноярском крае
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На территории Красноярского края осталось только один официально функционирующий пляж. Данной информацией поделились в краевой службе спасения. По состоянию на 23 августа, за последние 24 часа в регионе было закрыто семь пляжей: пять в Шарыповском муниципальном округе и два в Железногорске. 

Таким образом, в настоящий момент на территории Красноярского края официально работает только один пляж и он расположен в Емельяновском районе. Добавим, что на прошлой неделе было закрыто шесть пляжей – по одному в Березовском районе и Шарыповском округе, а также еще четыре в Минусинском районе. 

Фото: © Никита Алексеев

 

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