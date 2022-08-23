СУЭК вручит подарки самым творческим горняцким семьям

Домашний кинотеатр, два ноутбука, три видеокамеры, шесть фотоаппаратов, два мобильных телефона, а главное – две семейных путевки на море… Такие подарки получат творческие горняцкие семьи из Красноярского края. Все они – призеры корпоративного конкурса "СУЭК – моя большая семья", который Сибирская угольная энергетическая компания проводит с 2008 года накануне Дня шахтера.

Красноярцы на протяжении многих лет держат лидерство по количеству победителей и призеров корпоративного творческого испытания. В текущем году "призовой фонд" конкурса состоял из 32 подарков, 16 из них "отправились" на предприятия СУЭК в крае. Красноярские горняки стали лидерами во всех номинациях – это "Рисунок", "Поделка", "Стихотворение". Также им достались специальный приз – домашний кинотеатр, и два приза зрительских симпатий – мобильные телефоны.

Владимир Дутов, начальник отдела по технической документации службы локомотивного хозяйства Бородинского погрузочно-транспортного управления, вместе с семьей получил главный приз – путевку на Черное море, сейчас там отдыхают его супруга и дочь.

"Уже второй раз наша семья в числе победителей конкурса. Такие конкурсы объединяют: я рассказываю о нашей Компании дома, супруга мои рассказы переносит в стихи, дочка рисует… В этот раз написали стихотворение и оформили его на бумаге углем. Работа очень кропотливая – немного смазал, и все приходится начинать заново, потом еще это нужно аккуратно заламинировать… Наши старания были вознаграждены достойно, мы рады вновь оказаться среди лидеров. И призываем всех участвовать, побеждать, пользоваться теми возможностями, которые открывает перед нами СУЭК".

Юлия Войтова, заместитель начальника службы по персоналу и социальным вопросам Березовского разреза, уже не в первый раз становится "бронзовым" призером конкурса. С 13-летней дочерью Кирой она нарисовала рисунок под названием "Ночная вахта".

"Мы каждый год участвуем в творческом конкурсе, это уже стало семейной традицией. Дети всегда с нетерпением ждут его объявления, готовятся, придумывают. А когда получаешь призы – это всегда приятно и подталкивает к новым идеям", - говорит Юлия.

"В конкурсе "СУЭК – моя большая семья" мы участвуем впервые, - уточняет Василий Мизев, машинист буровой установки Назаровского разреза. Их семейное творчество отмечено "Призом зрительских симпатий". - Мы с дедушкой и сыном Федей, ему 10 лет, делали модель БелАЗа из фанеры. Около месяца трудились. Когда узнали про награду, радости Федора не было предела! Не ожидали, что наша работа получит признание, ведь в СУЭК много умельцев В следующем году обязательно будем участвовать снова".

Заслуженные награды победителям и призерам конкурса "СУЭК – моя большая семья" по традиции вручают в преддверии Дня шахтера.

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Фото: СУЭК

По материалам СУЭК