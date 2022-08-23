23 августа
Красноярск
погода +15 °C
59.74
 
€ 59.53
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На дорогах Красноярска увеличилось число автомобильных пробок

Главная Общество
Красноярск
12:45 23 Августа 2022
в красноярске, дороги, пробки, автомобиль
версия для печати Ico_print

В Красноярске на городских дорогах зарегистрировано увеличение числа автомобильных заторов. В связи с этим водителей предупреждают о постепенном усложнении дорожной ситуации. Согласно статистическим показателям, в сравнении с серединой июля пробки в Красноярске в вечерний «час пик» выросли до 7 баллов, хотя в еще в предыдущем месяце составляли 3-4 балла.

Специалисты отмечают усложнение ситуации на ул. Северное шоссе, где по вечерам длина автомобильных пробок выросла с 1420 до 2200 метров. Кроме того, до семи баллов выросли заторы на Шахтеров, Матросова, Аэровокзальной, Калинина, Высотной, Караульной, Партизана Железняка, 2-й Брянской, Краснодарской и Металлургов. Также серьезная нагрузка оказывается и на ряд других улиц города.

Добавим, что в связи с постепенным возвращением дачников и родителей школьников вырастет количество пробок в утренние «часы пик».

Фото: © Никита Алексеев

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

23 Августа 2022 г.
Наблюдательной сетью Красноярского края произведено около 65 тыс. отборов проб
Новости Красноярска: В Красноярске челюстно-лицевые хирурги освоили новый вид операции

В Красноярске челюстно-лицевые хирурги освоили новый вид операции

23 Августа 2022 г.
Пациенты новый вид оперативной помощи могут получить бесплатно по полюсу ОМС
Новости Красноярска: 80 незаконных сооружений убрали в Центральном районе Красноярска с начала 2022 года

80 незаконных сооружений убрали в Центральном районе Красноярска с начала 2022 года

23 Августа 2022 г.
Это на 25 меньше, чем в 2021 году
Новости Красноярска: В красноярском «Роевом ручье» шимпанзе грустил в ожидании обеда

В красноярском «Роевом ручье» шимпанзе грустил в ожидании обеда

23 Августа 2022 г.
Также приматы любят гостей и скучают, если долго нет посетителей
Новости Красноярска: В Красноярском крае остался один официально работающий пляж

В Красноярском крае остался один официально работающий пляж

23 Августа 2022 г.
За сутки было закрыто 7 пляжей
Новости Красноярска: Полицейские поблагодарили 95-летнего красноярца за помощь в задержании мошенников

Полицейские поблагодарили 95-летнего красноярца за помощь в задержании мошенников

23 Августа 2022 г.
Пенсионер получил благодарственное письмо и памятный подарок
Новости компаний
17/08
Комбинат «Волна» подвел производственные итоги шести месяцев 2022 года
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае в ДТП погибли две женщины

В Красноярском крае в ДТП погибли две женщины

20 Августа 2022 г.
Водителя 1980 года рождения и 12-летнего ребёнка с травмами госпитализировали
Новости Красноярска: Житель Бурятии лишился жизни из-за шутки

Житель Бурятии лишился жизни из-за шутки

19 Августа 2022 г.
Мужчину убила его девушка
Новости Красноярска: Вышедшего из тундры к людям агрессивного медведя застрелили в Норильске

Вышедшего из тундры к людям агрессивного медведя застрелили в Норильске

19 Августа 2022 г.
Его застрелили специалисты Охотнадзора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru