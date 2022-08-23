На дорогах Красноярска увеличилось число автомобильных пробок

В Красноярске на городских дорогах зарегистрировано увеличение числа автомобильных заторов. В связи с этим водителей предупреждают о постепенном усложнении дорожной ситуации. Согласно статистическим показателям, в сравнении с серединой июля пробки в Красноярске в вечерний «час пик» выросли до 7 баллов, хотя в еще в предыдущем месяце составляли 3-4 балла.

Специалисты отмечают усложнение ситуации на ул. Северное шоссе, где по вечерам длина автомобильных пробок выросла с 1420 до 2200 метров. Кроме того, до семи баллов выросли заторы на Шахтеров, Матросова, Аэровокзальной, Калинина, Высотной, Караульной, Партизана Железняка, 2-й Брянской, Краснодарской и Металлургов. Также серьезная нагрузка оказывается и на ряд других улиц города.

Добавим, что в связи с постепенным возвращением дачников и родителей школьников вырастет количество пробок в утренние «часы пик».

Фото: © Никита Алексеев