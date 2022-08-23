В Красноярском крае начинается вакцинация против гриппа

Вышло постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.22 № 20, в котором предусмотрено проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период с охватом:

не менее 60 % от численности населения субъекта РФ;

не менее 75 % от численности людей, относящихся к группам риска, определённых Национальным календарём, включая, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями и людей, которые разводят домашнюю птицу, свиней для продажи населению.

Об этом пишет в своём Telegram-канале Дмитрий Горяев, глава краевого Роспотребнадзора. Вакцинацию от гриппа можно проводить одновременно с иммунизацией против COVID-19.

Отметим, что в Красноярский край уже поступили первые партии вакцины. Кстати, случаи заболевания гриппом среди привитых за эпидемический сезон 2021 года не регистрировались.

Фото: © РИА Новости / Наталья Горшкова