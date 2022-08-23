Светодиодные маркеры появились на опасных участках дорог Красноярского края

Власти Красноярского края продолжают реализовывать комплекс мероприятий по улучшению уровня безопасности на региональных дорогах. Так, дорожные службы сделали два участка - в Емельяновском и Березовском районах более безопасными.

В правительстве региона сообщили, что дорожники установили в асфальт на трассе Емельяново – Частоостровское 84 светодиодных маркера и 127 светодиодных лампочек на автомобильной дороге Красноярск – Кузнецово – Зыково.

По словам руководителя Управления автомобильных дорог по краю Андрея Журавлева, участки для дополнительного разделения потоков автомобилей выбрали неслучайно. Дело в том, что на выбранных участках в прошлые годы были зарегистрированы ДТП в темное время суток.

Светодиодные маркеры предназначены для снижения рисков и сопутствующих факторов возникновения автопроисшествий. Также они особенно эффективны в условиях плохой видимости.

Светодиоды установлены по линии разметки, которые разделяют потоки встречного движения автомобилей в одном уровне с дорожным покрытием. Лампочки абсолютно автономны за счет встроенных аккумуляторов, которые заряжаются от солнечной энергии. В сентябре 25 светодиодов будут установлены на обходе Железногорска на подъезде к пос. Новый.

Фото: © пресс-служба КрУДора