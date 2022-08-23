В День российского флага в Красноярске прошёл парад судов и мотопробег

В честь Дня государственного флага на Енисее прошёл парад судов, пишут на сайте администрации города Красноярска.

Участие приняли пять водомоторных лодок и одиннадцать парусных. С поднятыми флагами РФ суда прошли от Водного стадиона до Коммунального моста и обратно вдоль мкр. «Южный берег».

Судами управляли воспитанники физкультурно-оздоровительного клуба.

Кроме этого, День флага России в Октябрьском районе отметили мотопробегом.

В сквере «Серебряный» жители Красноярска могли увидеть выставку мото-театра Александра Елагина.

На центральной площади сквера прошёл митинг, посвящённый истории государственного флага России.

Завершилось всё мотопробегом по улицам района. Встречные водители поддерживали участников короткими гудками. Финальной точкой стала смотровая площадка на Николаевской сопке. Там мотоциклисты устроили фотосессию с флагами.