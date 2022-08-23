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Погубившую трех пассажиров девушку-водителя будут судить в Красноярском крае

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Красноярск
11:15 23 Августа 2022
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В Красноярском крае пойдет под суд 22-летняя девушка-водитель, которую обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло гибель более двух лиц. Следователи считают, что в июле прошлого года обвиняемая была за рулем транспортного средства, в салоне которого сидели четыре пассажира.

Девушка, которая ехала с превышением допустимой скорости, не учла траекторию дороги и выехала на обочину, после чего машина опрокинулась. Три пассажира получили травмы, от которых скончались, четвертому пассажиру был нанесен тяжелый вред здоровью. Отметим, что водительница скрылась с места ДТП и не оказала потерпевшим первую медпомощь.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

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