Погубившую трех пассажиров девушку-водителя будут судить в Красноярском крае

В Красноярском крае пойдет под суд 22-летняя девушка-водитель, которую обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло гибель более двух лиц. Следователи считают, что в июле прошлого года обвиняемая была за рулем транспортного средства, в салоне которого сидели четыре пассажира.

Девушка, которая ехала с превышением допустимой скорости, не учла траекторию дороги и выехала на обочину, после чего машина опрокинулась. Три пассажира получили травмы, от которых скончались, четвертому пассажиру был нанесен тяжелый вред здоровью. Отметим, что водительница скрылась с места ДТП и не оказала потерпевшим первую медпомощь.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости