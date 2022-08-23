В Красноярске появились муралы с портретами прославленных земляков

Муралы появились на фасадах пятиэтажных зданий на ул. Павлова, сообщает Управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. Новые художественные произведения — это изображения Михаила Решетнёва, Леонида Киренского, Михаила Годенко, Дмитрия Миндиашвили и Всеволода Крутовского. Изображения выполнены командой красноярских художников-граффитистов под руководством Алексея Шаргородского.

Проект «Галерея сибирской славы — мы красноярцы» был запущен в 2021 году. Тогда в городе появились на пустующих фасадах жилых домов и общественных строений портреты Дмитрия Хворостовского, Андрея Поздеева, Виктора Астафьева и Ивана Ярыгина.

Организатор проекта — агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. По словам Ирины Брежневой, руководителя агентства, если позволит погода, то в сентябре может появиться портрет русского живописца Василия Сурикова. Он будет нарисован на доме на центральной улице города, названной в его честь.

Фото: © Александр Черных