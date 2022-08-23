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В Красноярском крае дома для погорельцев присоединили к инженерным сетям

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Красноярск
10:15 23 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, министр, строительство, дома, электричество, электроэнергия
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В Красноярском крае вовсю проходит подготовка к вводу в эксплуатацию новых жилых домов для жителей нескольких муниципальных образований региона, которые потеряли кров в результате майских пожаров. Так, например, специалисты уже подсоединили дома к инженерным сетям. 

По словам гендиректора «Россети Сибирь» Павла Акилина, энергетикам удалось восстановить все сети, которые пострадали во время пожаров и провести свет в новые жилые дома для погорельцев. Отметим, что в Уяре, который больше всего пострадал от пожаров, было установлено 158 новых опор, протянуто шесть километров проводов. Также в возводящихся домах были установлены интеллектуальные счетчики на электричество, а также подсоединили к электросетям. 

Подобный комплекс работ был проведен во всех муниципальных образованиях, в которых есть пострадавшие от майских пожаров. Также стало известно, что в те жилые объекты, которые погорельцы возводят для себя самостоятельно и куда электричество не было проведено, специалисты готовы сделать это оперативно. После заявки энергетики в течение суток подключат дома, обеспечив людей электроснабжением. 
Кроме того, во всех домах есть сети водоснабжения. Если в населенном пункте отсутствует централизованное водоснабжение, то в домах были установлены накопительные емкости для привозной питьевой воды.

Также все дома были оборудованы септиками для бытовой канализации. Министр строительства края Михаил Рабушко поблагодарил энергетиков за работу по присоединению домов к электричеству и УК за обеспечение водоснабжением. 

Фото: © Никита Алексеев

 

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