Хоккеисты «Енисея» победили «Уральский Трубник» и прошли в финальный этап Кубка России

В Красноярске в понедельник, 22 августа, состоялся завершающая игра I этапа Кубка России по бенди. Хоккеисты «Енисея» на своем стадионе принимали «Уральский Трубник» из Первоуральска. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:3.

Благодаря этой победе «Енисей» после шести игр заработал 9 очков и расположился на 4-м месте в группе «Восток». Таким образом, команда из Красноярска проходит в 1/4 финала Кубка России. Первые матчи четвертьфинала состоятся в сентябре в Хабаровске. Хоккеистам «Енисея» предстоит встретиться с «Динамо» из Москвы.

Фото: © vk.com/hcenisey1934