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Укравшая 23 миллиона рублей кассирша из Ачинска и её бывший муж пойдут под суд

Главная Общество
Красноярск
09:30 23 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, ачинск, суд
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Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении старшего кассира АО «Альфа-Банк» и её бывшего супруга, которые занимались хищением и отмыванием денег.

Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ, п. «а», ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, пишут на сайте прокуратуры Красноярского края.

С января 2018 г. по май 2018 г. бывший супруг кассирши, не имеющий постоянного источника дохода, увлекался азартными играми и накопил крупные долги.  Чтобы с ними рассчитаться он уговорил бывшую жену похитить деньги из банка.

С мая 2018 г. по декабрь 2021 г. женщина украла из кассы 22,8 млн рублей.

Деньги они тратили на погашение долгов, досуг, развлечение, покупку брендовых вещей и косметики, дорогих гаджетов.

Мужчина передал знакомому и родственнику деньги на покупку двух автомобилей. Они приобрели машины на своё имя и передали их злоумышленникам. 

Также они совершили финансовые операции с помощью конвертации похищенной валюты в российские рубли — легализовали денежные средства на сумму 7,7 млн рублей.

Долгое время злоумышленница скрывала недостачу в кассе банка, формировав пачки из сувенирных купюр «Банк приколов».

Она вносила в отчётность недостоверные сведения о принятых ею от клиентов банка денег, значительно занижая их размер, когда сумма украденных средств превысила установленный банком лимит вверенных ей денег.

На имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд.

Супруги заключены под стражу.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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