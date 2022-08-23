23 августа
Красноярск
погода +10 °C
59.74
 
€ 59.53
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске завершилась реставрация памятника самолету МиГ-21Ф

Главная Общество
Красноярск
09:00 23 Августа 2022
администрация, благоустройство, реставрация, памятник, в красноярске, самолет
версия для печати Ico_print

В Красноярске в Советском районе подошли к концу реставрационные работы памятника самолету МиГ-21Ф. Напомним, что его установили еще в 70-е годы прошлого столетия в сквере на перекрестке Краснодарской и Металлургов. На обновление монумента и монтаж современной подсветки было выделено около 1,8 млн рублей.

По официальной информации, ресурс установленных прожекторов составляет 100 тысяч часов или несколько десятков лет. Реставрация памятника - часть комплексного благоустройства сквера, в котором находится самолет. В этом году вдоль нечетной стороны Краснодарской на деньги бюджета Красноярска будет благоустроена центральная аллея от монумента до Краснодарской, 17 «а».

Фото: © Администрация г. Красноярска

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае дома для погорельцев присоединили к инженерным сетям

В Красноярском крае дома для погорельцев присоединили к инженерным сетям

23 Августа 2022 г.
Было установлено 158 новых опор
Новости Красноярска: В Красноярске на Караульной горе обновили надпись «Россия»

В Красноярске на Караульной горе обновили надпись «Россия»

23 Августа 2022 г.
Размер надписи — 30×125 метров
Новости Красноярска: Укравшая 23 миллиона рублей кассирша из Ачинска и её бывший муж пойдут под суд

Укравшая 23 миллиона рублей кассирша из Ачинска и её бывший муж пойдут под суд

23 Августа 2022 г.
Деньги они тратили на погашение долгов, досуг, развлечение, покупку брендовых вещей
Новости Красноярска: Хоккеисты «Енисея» победили «Уральский Трубник» и прошли в финальный этап Кубка России

Хоккеисты «Енисея» победили «Уральский Трубник» и прошли в финальный этап Кубка России

23 Августа 2022 г.
Всего в матче было заброшено 8 мячей
Новости Красноярска: Следователи проводят проверку после гибели 23-летнего душителя из Норильска

Следователи проводят проверку после гибели 23-летнего душителя из Норильска

23 Августа 2022 г.
Подозреваемый упал с высоты 6-го этажа
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 615 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 615 человек

22 Августа 2022 г.
За всё время пандемии в регионе выявлено 377 351 случай заболевания
Новости компаний
17/08
Комбинат «Волна» подвел производственные итоги шести месяцев 2022 года
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В новосибирском саду погибла 5-летняя девочка

В новосибирском саду погибла 5-летняя девочка

19 Августа 2022 г.
Девочка разбилась на самокате
Новости Красноярска: В Новосибирской области нашли пропавшую 10-летнюю девочку

В Новосибирской области нашли пропавшую 10-летнюю девочку

18 Августа 2022 г.
Сейчас ребенок в безопасности и с родителями
Новости Красноярска: В Красноярском крае в ДТП погибли две женщины

В Красноярском крае в ДТП погибли две женщины

20 Августа 2022 г.
Водителя 1980 года рождения и 12-летнего ребёнка с травмами госпитализировали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru