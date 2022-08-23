В Красноярске завершилась реставрация памятника самолету МиГ-21Ф

В Красноярске в Советском районе подошли к концу реставрационные работы памятника самолету МиГ-21Ф. Напомним, что его установили еще в 70-е годы прошлого столетия в сквере на перекрестке Краснодарской и Металлургов. На обновление монумента и монтаж современной подсветки было выделено около 1,8 млн рублей.

По официальной информации, ресурс установленных прожекторов составляет 100 тысяч часов или несколько десятков лет. Реставрация памятника - часть комплексного благоустройства сквера, в котором находится самолет. В этом году вдоль нечетной стороны Краснодарской на деньги бюджета Красноярска будет благоустроена центральная аллея от монумента до Краснодарской, 17 «а».

Фото: © Администрация г. Красноярска