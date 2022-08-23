Следователи проводят проверку после гибели 23-летнего душителя из Норильска

В Красноярском крае в понедельник вечером, 22 августа, в Норильске погиб 23-летний мужчина, которого подозревали в нападениях на двух местных жительниц и покушениях на изнасилование.

По данным ГСУ СК России по краю и Республике Хакасия, злоумышленника доставили в следственный отдел для допроса, после чего он упал с высоты 6-го этажа. От полученных травм подозреваемый скончался на месте.

На данный момент следователи проводят проверку на предмет халатности и выясняют все детали случившегося. Ранее Sibnovosti писали о том, что напавший на двух жительниц Норильска дал признательные показания и объяснил мотивы своего поступка.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости