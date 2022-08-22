В шахтерских городах края стартуют мероприятия, посвященные Дню шахтера

В городах Красноярского края, где работают предприятия СУЭК, начались праздничные мероприятия ко Дню шахтера. Чествование ветеранов горной отрасли, передовиков, награждение победителей производственных, творческих конкурсов, спортивные соревнования – всего в течение недели в Бородино, Назарово, Шарыпово, а также в Красноярске запланировано около 30 событий, приуроченных к профессиональной дате.

"Нынешний День шахтера мы встречаем с особым настроением, - подчеркнул генеральный директор АО "СУЭК-Красноярск" Андрей Федоров. - Все наши предприятия успешно справляются с повышенными обязательствами, стабильно и надежно обеспечивают топливом энергосистему не только Красноярского края, но и многих других регионов Сибири. На текущий момент они уже "прирастили" к объемам прошлого года больше 25 %. Всего по итогам 12 месяцев мы планируем добыть около 32 млн тонн угля".

Традиционно первыми принимают поздравления ветераны, заложившие прочную основу для развития угледобычи в крае. Затем награды вручают лидерам конкурсов профессионального мастерства – они проходили на предприятиях в течение всего августа. Награды также получают призеры корпоративного конкурса "СУЭК – моя большая семья", подарки для самых творческих сотрудников и их детей – это цифровая техника, а главный приз – семейная путевка на море. Вручение государственных, краевых, муниципальных и корпоративных наград становится одним из центральных мероприятий. Церемония проходит, как правило, уже в общегородском формате – именно так, всем городом, в Бородино, Назарово и Шарыпово привыкли отмечать День шахтера. Горожан также ожидают концертная программа с выступлением коллективов из краевого центра, многочисленные локации, конкурсы для всех возрастов и молодежная дискотека. И, конечно, не обходится без спортивных соревнований – горняки любят и уважают спорт. Еще одна многолетняя традиция – отдельное поздравление сотрудников, которые в День шахтера несли трудовую вахту.

День шахтера отмечается в России в последнее воскресенье августа, в этом году он приходится на 28 августа. Нынешний праздник будет юбилейным – 75-м. Для тех же, кто работает именно на добыче угля, этот юбилей станет двойным – в 2022 году 300 лет исполняется с начала промышленной угледобычи в России.

Возрастная категория 18+

Фото предоставлено СУЭК