Красноярский режиссер и актер Александр Гох рассказал о «Бедном олигархе» с ТНТ и о своей работе в киноиндустрии

Недавно Красноярск посетил наш земляк - известный актер и режиссер Александр Гох, которого зрители могут знать по сериалам «Кухня. Война за отель», «Психологини», «Молодежка» и «В активном поиске». Александр рассказал про новый сериал «Бедный олигарх», стартующий сегодня в 20:00 на телеканале ТНТ, в котором красноярец выступил в качестве второго режиссера и актера.

Редакции Sibnovosti.ru удалось встретиться с Александром и поговорить о съемках сериала, индустрии кино, работе режиссером, а также о театре.

Александр, расскажите про съемки сериала «Бедный олигарх».

—Я был вторым режиссёром сериала и знаю про него все. Например, наш выбор пал именно на этот особняк, потому что он выполнен в английском стиле - 50% фильма сделал особняк, он как третий главный герой. Главными же героями сериала стали Владимир Сычев и Максим Лагашкин. Нам, режиссерам, было легко с ними работать, так как они профессионалы своего дела и сразу понимают, что мы хотим донести до телезрителей.

Мы уверены, что наша история смешная и злободневная. Можно было бы снять смешнее, но сериал бы вышел еще через два года. Мне нравится в таких комедиях, которые снимает КБА (Кинокомпания братьев Андреасян), что они не обязательно истерически смешные, они немножко философские, трагикомичные.

Мы быстро и активно сняли все за счет идеально подобранной команды

В чем заключается философия сериала?

— Это легкая зарисовка, ирония на злобу дня. Люди меняются, кто-то вспоминает, что на самом-то деле они умеют и картошку почистить, и костер развести. А кто-то сразу родился и жил в семье, в которой была няня, и он вообще ничего не умеет. Мы взяли такого абсолютного героя, который вообще не приспособлен к жизни. А также взяли его антипода, который все умеет. И подружили двух героев. Сериал, по сути, о дружбе.

«Бедный олигарх» - новый Буратино, как только ты задрал нос, и он у тебя вырос, тебе его тут же подпилили.

Как проходили ваши съемки в качестве актера?

— Я абсолютно безответственно подхожу к съемке как актер, если я второй режиссер. Я сам себе ставлю задачу и сам ее выполняю. Более того начинают давить партнеры, потому что, если начинаешь слишком хорошо играть, они начинают говорить: «Не, не, подожди, лучше нас не надо играть», - разумеется, это шутка.

Я выбрал роль ветеринара просто потому, что этот герой суровый, смешной, наивный, простой.

Какие курьезные и форс-мажорные ситуации вам запомнились большего всего?

— Во время съемок сериала «Бедный олигарх» мы очень сильно переживали только за сцену с вертолетом. Потому что в тот день было штормовое предупреждение, и мы волновались, прилетит ли он вообще. Вокруг ураган, дождь, но наш флегматичный пилот вертолета без каких-либо волнений спокойно прилетел и посадил его. Мы же все время были на нервах из-за этой сцены.

Если подумать, у нас не было как таковых форс-мажорных ситуаций, потому что была очень тщательная и серьезная подготовка. Единственное, что можно выделить, это то, как мы выносили мебель из самого большого зала особняка. Мы не успевали снять эту сцену, и ребятам, которые носили всю эту тяжесть, пришлось три раза повторять свои действия. Потом главный режиссер говорит мне, что скорее всего придется эти кадры вырезать. Я, конечно, сразу возразил — если мы вырежем этот момент, я себе этого не прощу, а ребята не простят этого нам. Также смешная ситуация была с ящиком, в который помещался олигарх. Ящик оказался мал для Владимира, и он с трудом мог там находиться. Но если бы сделали больше, то нести бы его было невозможно. Пришлось главному герою терпеть, а нам над этим смеяться и шутить.

Какой съемочный день был самым смешным?

— Самый смешной съемочный день для меня был, когда мы снимали сцену на поле для гольфа. Во-первых, эта поляна не являлась полем для гольфа. Художникам-постановщикам с бешенной скоростью приходилось выкашивать и сравнивать траву, чтобы хоть как-то это напоминало корт. Когда мы снимали сцену, герои вышли на импровизированное поле в шотландских юбках, а в тот день было очень холодно, и один из актеров утеплился под килтом клетчатым пледом, забыв об этом. Прямо во время слова «мотор» плед выпал из-под килта.

Были ли импровизации во время съемок?

— Для начала стоит отметить, что импровизация является хорошей, когда она заранее подготовлена. Если актер готовился к своей роли, то он придумал для себя фишки и приколы. И когда делается репетиционный дубль и появляется какая-нибудь шутка, то она вносится в сюжет. В «Бедном олигархе» очень много импровизации.

Импровизировали ли вы во время ваших съемок?

— Я придумал, пользуясь служебным положением, что прихожу как ветеринар с огромным количеством инструментов, которые несвойственны для врача. Это было придумано за 5 минут до репетиции и надо отдать должное реквизиторам, за то, что они моментально прониклись моей идеей и натаскали мне со всего дома разных предметов и даже нашли тревожный чемоданчик.

Во время съемок случались ли расколы, ведь сериал комедийный?

— Было очень много расколов. Во-первых, режиссер очень любит давать доиграть, и те актеры, которые первые дни снимаются, они об этом не знают. Сцена заканчивается, актеры прекращают играть и именно в этот момент случаются так называемые расколы. После каждого сериала, который мы снимаем, можно набрать фильм о фильме, в котором будет десятки этих приколов, потому что актеры начинают подыгрывать и выдумывать.

Зачем же людям смотреть сериал «Бедный олигарх»? Что каждый может вынести для себя?

— Тут все просто. Кто-то найдет своего любимого артиста, кто-то будет переживать за героя: справится ли он с трудностями. Есть над чем посмеяться, есть чему удивиться, есть лирика и есть любовная линия.

Что из себя представляют кастинги и пробы?

— Кастинги и пробы – ужас и издевательство. Потому что рынок в связи со скоростью и краткими сроками подготовки имеет малое количество времени с момента, когда продюсеры одобрили проект и надо уже запускаться. Из-за такого короткого промежутка режиссеры проводят неполноценные пробы, а «самопробы», и это очень тяжело. Ты просто получаешь текст, и никто не объясняет тебе, что это за персонаж. Тебе приходится самому все наговаривать, абсолютно не понимая, что от тебя хотят. Не многие могут себе позволить классические пробы, потому что это чисто коммерческая беда, но тот, кто себе позволяет, скорее всего в 90% случаев фильм снимать не будет. Потому что из-за такой подготовки проект оказывается очень дорогой. А пока в прокат не станут пускать как можно больше российских фильмов толку в дорогих картинах не будет. Мы снимаем по 120 полных метров в год, а в прокат выходят 5.

Что мешает российскому кинематографу стремиться к идеалу и гонимся ли мы за Голливудом?

— Во-первых, очень мешает то, что у нас не налажен менеджмент по выводу фильмов на большие экраны. Во-вторых, мы не гонимся за Голливудом. Мой преподаватель во ВГИКе, который преподавал экшен-сцены и 15 лет проработал в Голливуде, рассказывал, что половина голливудских блокбастеров поставили наши российские постановщики трюков. А то, что говорят в блогосфере — это 3% тех, кто ходят в кинотеатры. Как правило, 97% не высказывают свое мнение. Внутри профессии никто за Голливудом не гонится, многие даже говорят про Болливуд и про китайское кино. Потому что они уже переходят на новый уровень.

Хотелось бы вам выступить на театральной сцене Красноярска и кого из известных красноярцев вы бы сыграли в театре и в кино?

— Сейчас есть столько талантливых театральных актеров, что я уже боюсь. Это как спорт, если ты не тренируешься, то либо нужно уже этим не заниматься, либо очень усердно готовиться. Нужно уходить в академический отпуск месяца на два, а сейчас такой возможности нет. Я очень люблю театр, но я в какой-то момент понял, что этого для меня мало. Сейчас лично для меня кино —лучший способ донесения информации.

В театре мне сложно переплюнуть уже сыгранного Гамлета. Из красноярцев я бы с удовольствием в кино попытался бы воплотить Сурикова.

Фото предоставлены ТНТ